Plan de relansare: Vouchere pentru 400.000 de elevi din familii cu venituri mici

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul va subvenționa salariile angajaților carora li s-a redus programul de lucru. Banii provin din fonduri europene, se arata in Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE). "Guvernul...

- Guvernul prezinta, miercuri, Planul National de Investitii si Relansare Economica, intr-un eveniment la care vor fi prezenti presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Cabinetului. Prezentam rezumatul documentului intitulat "Recladim Romania". "RECLADIM…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), publicat miercuri de Guvern, prevede ca pentru perioada 2021-2027 se aloca un buget de circa 8 miliarde de lei pentru extinderea retelelor de apa si canalizare pentru finantarea a 750 de proiecte, dintre care 600 in mediul rural si 150 in…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), publicat miercuri de Guvern, include masura acordarii unui sprijin in valoare de 500 de euro pentru fiecare angajat care lucreaza in regim de telemunca in perioada starii de urgenta sau in perioada starii de alerta.Suma este destinata…

- Microintreprinderile vor primi granturi de sprijin in valoare de 2.000 de euro fiecare, masura pentru care Guvernul va aloca un buget de 100 de milioane de euro, potrivit Planului National de Investitii si Relansare Economica, publicat miercuri. Acest sprijin va fi oferit firmelor din…

- Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), publicat miercuri de Guvern, prevede ca pentru perioada 2021-2027 se aloca un buget de circa 8 miliarde de lei pentru extinderea retelelor de apa si canalizare pentru finantarea a 750 de proiecte, dintre care 600 in mediul rural si 150…

- Masura de subventionare din fonduri europene a salariilor lucratorilor carora angajatorii le-au redus programul de lucru a fost inclusa de Guvern in Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), care urmeaza sa fie prezentat de Executiv miercuri seara. "Guvernul va asigura plata unei…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca o mare parte din Planul Național de Investiții și Relansare Economica, elaborat de Guvern, este copiat...