- Bugetarii care se bucura de minivacanța cu ocazia Adormirea Maicii Domnului, vor fi nevoiți sa recupereze cele doua zile libere din data de 16 și 17 august. Ei vor merge la lucru in urmatoarele doua zile calendaristice de sambata sau vor avea program prelungit pentru recuperarea orelor. Guvernul a…

- Mai multe plaje de pe Insula Sardinia sunt atacate de asa-zisii "hoti de nisip". Autoritatile italiene au avertizat ca litoralul marii risca sa-si piarda din frumusete daca turistii vor continua sa ia nisip acasa pe post de suvenir.

- Turistii care se cazeaza in aceste zone vin pentru hotelurile de 3 stele, pachetele all inclusive si sezlongurile de pe plaja incluse in pret. Numarul turistilor a crescut cu 30% fata de sezonul trecut.

- Daca aveti de gand sa mergeti pe litoral cu animalele de companie, trebuie sa stiti unde sa cautati! Majoritatea hotelierilor de la noi nu accepta cazarea cainilor, pe motiv ca acestia fac mizerie si zgomot.

- Ministerul Sanatatii a infiintat un comandament de 48 de inspectori care vor verifica respectarea normelor de sanatate publica pe litoral si in Delta Dunarii. Controalele vor avea loc in urmatoarele doua luni.

- Matt LeBlanc, actorul cunoscut pentru rolul din cadrul serialului "Friends", a anunțat ca parasește poziția de co-prezentator din cadrul emisiunii Top Gear. Sezonul 26 debuteaza in 2018 și este ultimul filmat in actuala formula.

- Sezonul 20 al emisiunii „Romania, te iubesc!“ se incheie in aceasta duminica cu un material despre cultura. Paul Angelescu, corespondent special Stirile PRO TV, a calatorit prin toata tara pentru a vedea ce se intampla cu muzeele si institutiile culturale si cum isi atrag ele publicul.

- Un turist, de 43 de ani, din București, a murit inecat la Eforie Nord, fiind al doilea caz de deces prin inec in acest sezon estival. Mai mulți turiști au fost salvați de la inec in minivacanța de Rusalii dupa ce au ignorat steagul roșu și s-au avantat in valuri.