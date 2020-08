Stiri pe aceeasi tema

- Un nou contract de achizitii publice pentru modernizarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, a fost parafat de Consiliul Judetean Ialomita.

- Autoritațile din Tenerife vor un aer curat pe plaje, așa ca au decis sa interzica fumatul, incepand cu anul 2021, potrivit Daily Star. Turișitii se mai pot bucura de o țigara fumata la malul marii doar anul acesta, pana in luna octombrie. Tenerife interzice fumatul pe plaja, din anul 2021 Legea va fi…

- Complexul Energetic Oltenia a alocat fondurile necesare pentru amenajarea zonei de agrement din stațiunea balneoclimaterica de la Sacelu, Gorj, pe care o are in administrare. Bazinele in aer liber ar fi trebuit sa fie deschise inca de acum doua luni de zile. Din cauza pandemiei de coronavirus, acest…

- Primul bazin de inot didactic din Zalau va fi realizat in municipiu de Compania Nationala de Investitii (CNI), indicatorii tehnico-economici ai investitiei de circa 12 milioane de lei fiind recent aprobati de Guvern, potrivit ministrului Transporturilor, Lucian Bode, relateaza Agerpres.Citește…

- Nu suntem singurii care nu putem sta departe de mare. Milioane de oameni din toata lumea se ingramadesc la plaja. In Mallorca, oficialii au fost nevoiti sa inchida patru plaje pentru ca strainii au refuzat sa pastreze distanta sociala sau sa poarte masca de protectie. Iar la Rio de Janeiro, politistii…

- Unele administratii locale din Romania se pregatesc deja pentru urmatorul exercitiu financiar al UE si fac primii pasi in proiectele pentru care doresc sa obtina finantare de Uniunea Europeana.

- Sistemul de iluminat public va fi modernizat in Alba Iulia, in zonele Barabanț, Oarda de Sus, Oarda de Jos, Paclișa și Micești, cu un un buget de peste 8 milioane lei, respectiv aproximativ 1,5 milioane euro fonduri nerambursabile REGIO. Autoritațile locale au semnat contractul de finanțare cu ADR Centru.…

- Jandarmii montani din statiunile de pe Valea Prahovei au alungat, in ultima saptamana, 26 de ursi. Cele mai multe interventii au avut loc la Azuga. 14 interventii au inregistrat jandarmii din Prahova pentru indepartarea animalelor salbatice. Prezenta acestora a fost sesizata la Sinaia, Busteni si Azuga,…