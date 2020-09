Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 aug - Sputnik. Renato Usatii, care are dosar penal in Rusia și este dat in urmarire internaționala, a anunțat ca va candida la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Liderul „Partidului Nostru” susține ca vrea sa devina președinte pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate.…

- Cimitirul-parc ”Mos Ion Roata” din Cluj-Napoca, cu o capacitate de peste 5.500 de morminte si cu o capela pe patru niveluri, a fost finalizat, iar lucrarile acu fost receptionate. Cimitirul se intinde pe 20 de hectare, iar costurile s-au ridicat la circa 51 milioane de lei, iar conform primarului municipiului,…

- Romanii au investit in prima emisiune Tezaur din anul 2020 lansata de Ministerul Finanțelor Publice peste 700 de milioane de lei in titluri de stat cu scadența de 1, 2, 3 și 5 ani și dobanzi anuale de 3,5%, 4%, 4,25% și 4,75%, anunța ministerul.Fondurile aferente emisiunii lansate la inceputul…

- Liderul fracțiunii Partidului Democrat din Parlament, Dumitru Diacov, susține ca premierul Ion Chicu ar fi fost gata sa iși dea demisia din proprie inițiativa, lucru despre care a anunțat la una dintre ședințel Consiliului alianței PD-PSRM. Dezvaluirile au fost facute in cadrul emisiunii Secretele Puterii…

- De cateva zile, Politia ieseana este in alerta maxima, in cadrul unei misiuni ultrasecrete: preintampinarea unui posibil atentat politic. Un deputat al partidului pro-rus al socialistilor din Moldova, sprijinit de presedintele Igor Dodon, a anuntat ca trece la partidul Pro Moldova, controlat din umbra…

- Cererea de extradare a fostului lider al partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este in curs de examinare in Statele unite, a declarat ambasadorul Statelor Unite in Republica Moldova, Derek J. Hogan, in cadrul emisiunii Secretele Puterii , de la TV8.

- Președintele Igor Dodon spune ca, Vladimir Plahotniuc a investit 20 de milioane de dolari in proiectul Pro Moldova, condus de Andrian Candu, nu pentru a ceda Guvernul Maiei Sandu sau lui Andrei Nastase, dar pentru a-și subordona din nou Procuratura Generala, Curtea Constituționala și intreg sistemul…