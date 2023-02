Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Marcel Bolos si directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Valentin Stefan, au facut miercuri o vizita de lucru la Oficiul Postal Buftea, cu ocazia startului procesului de distributie a cardurilor de energie finantate din fonduri europene prin Programul Operational Capital Uman…

