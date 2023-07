Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri, suspendarea executarii condamnarii de 7 ani cu inchisoarea primita in 2017 de omul de afaceri Puiu Popoviciu pentru fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) s-a pronunțat in cazul procesului penal impotriva lui Ioan Munteanu, fost lider al grupului PSD din Camera Deputatilor și a decis prescrierea faptelor. Ioan Munteanu era vizat de un dosar in care acesta era acuzat ca a cerut 400.000 de euro de la un om de afaceri. In schimbul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a pierdut un al doilea proces cu Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) in chestiunea tezei sale de doctorat plagiate. Este vorba despre dosarul in care a cerut suspendarea deciziei din luna ianuarie prin care UBB a certificat ca teza sa este plagiata, potrivit jurnalistei…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care acesta este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu.

