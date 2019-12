Pitești, în topul orașelor în care se comandă online preparate românești Comenzile online de mancare romaneasca au crescut cu 120% in ultimul an. Potrivit foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, comenzile online de preparate tradiționale romanești au crescut cu 120% in ultimul an. Din totalul comenzilor zilnice inregistrate pe foodpanda, circa 40% conțin preparate din bucataria romaneasca. In topul mancarurilor tradiționale romanești comandate de clienții platformei se afla: ciorba de vacuța, urmata de cartofi țaranești, papanași, clatite cu dulceața și mici. „Bucataria romaneasca ocupa o pondere semnificativa din totalul numarului de comenzi… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

