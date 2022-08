Stiri pe aceeasi tema

- La Pitești, a treia saptamana a lunii august reunește doua evenimente din sfera artelor plastice, deschiderea lor oficiala avand loc in seara de 16 august, in Piața Primariei. Alaturi de atelierul de creație dedicat copiilor „IconArT – arta tradiționala iconografica”, ediția a doua, in perioada 16 –…

- Centrul Cultural Pitești a organizat marți, 2 august, de la ora 16:00, in Sala Ars Nova de la Casa Carții, concertul de folk-hop cu titlul „Slava lui Aristofan!”. Pentru cei care și-ar fi dorit sa participe și nu au reușit, concertul poate fi vizionat pe contul de YouTube al Centrului Cultural Pitești.…

- 16 – 20 august 2022: „IconArT – atelier de creație pentru copii” va așteapta sa descoperiți arta picturii de icoane pe lemn, in stil bizantin! Ediția a II-a a evenimentului lansat anul trecut, in preajma sarbatorii Adormirii Maicii Domnului, este organizata de municipalitatea piteșteana, in colaborare…

- Cu binecuvantarea IPS Calinic, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul Invațamant și Activitați cu Tineretul – Biroul de Cateheza a desfașurat Tabara județeana de creație-sculptura religioasa „Sfantul Apostol și Evanghelist Luca” – a VII-a ediție, la Manastirea Slanic. Citește și: Vești…

- Ediția a II-a a atelierului de creație „IconArT – arta tradiționala iconografica” in Piața Primariei Primaria Municipiului Pitești anunța organizarea ediției a doua a atelierului de pictura de icoane pe lemn, pentru copii – „IconArT – arta tradiționala iconografica”, in perioada 16 – 19 august, eveniment…

- Cea de a XX a editie a Concursului International de Creatie ldquo;Marco e Alberto Ippolito", a carui festivitate de premiere a avut loc la Reggio Calabria, Italia, in perioada 27 aprilie ndash; 1 mai, a fost prilej de mare bucurie pentru elevii de la Colegiul National ldquo;Mircea cel Batran" si pentru…

- Eveniment organizat de Clubul de Șah ALFIL Pitești, in parteneriat cu Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, ediția a II-a a competiției Cupa ”Zilele Municipiului Pitești la Șah” se va desfașura in Sala Multifuncționala de la Casa Carții, in zilele de 21 și 22 mai. Structura concursului…