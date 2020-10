Stiri pe aceeasi tema

- Un desen vechi de peste 2.000 de ani, infatisand o felina, a fost descoperit in desert, in zona Liniilor Nazca din Peru. Descoperirea a fost facuta in timpul unor lucrari pentru modernizarea caii de acces in zona, scrie The Guardian, citat de digi24 . Liniile Nazca, un sit inscris pe lista UNESCO, sunt…

- Descoperirea care ar putea schimba ISTORIA ORTODOXIEI: Vezi ce se intampla, de fapt, cu sufletul pacatosilor O biserica ce dateaza din secolul V a fost descoperita in Cappadocia. Potrivit oamenilor de știința, biserica este decorata cu fresce care ar putea schimba istoria ortodoxiei. Biserica a fost…

- Crucișatorul „Karlsruhe” a fost singura nava de razboi de mare calibru a Germaniei care a fost pierduta in timpul atacului asupra Norvegiei, dar a carei poziție ramasese necunoscuta. Despre aceasta nava, dotata cu turbine cu aburi și cu noua tunuri, se pomenea in carțile de istorie, dar nimeni nu știa…

- Un clip video filmat cu ajutorul unei drone surprinde o parte din dezastrul provocat in portul din Beirut și in imprejurimi de explozia uriașa care a avut loc marți, scrie The Guardian. Cel puțin 100 de oameni au murit și peste 4.000 au fost raniți in dubla explozie petrecuta in portul Beirut. Principala…

- Medicii veterinari au depistat primul caz de coronavirus la o pisica! Patrupedul din Marea Britanie prezenta simptome ușoare de boala. A aparut primul caz al unui animal infectat cu Covid-19. O pisica din Marea Britanie a fost testata pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, dupa ce s-a infectat de la stapanii…