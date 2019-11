Pisică emancipată, vedetă pe reţelele de socializare: Cum îşi ajuta prietenii ei Fotografiile cu care a fost separat de camarazii sai dupa mai multe incercari de evadare, au devenit imediat virale.



"Quilty poate fi un pic dificil. In ultimele luni, Quilty a locuit in camera pentru pisici a adapostului. Veneam dimineața și trebuia sa adunam toate cele 15 pisici care se distrasera copios pe timpul nopții", a precizat Jennifer Hopkins, principalul reprezentant pe comunicare de la Friends for Life.



Uitandu-se pe inregistrarile camerelor de supraveghere, cei de la adapost au descoperit ca vinovatul era Quilty, care sarea, tragand clanța ușii in jos. Pana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

