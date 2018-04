Informatia, data publicitatii de cotidianul britanic The Sun, citand o sursa, nu a fost deocamdata confirmata oficial si a aparut in timp ce sora mai mare a acesteia, ducesa Catherine de Cambridge, se pregateste sa nasca al treilea sau copil si al printului William al Marii Britanii. In acest sens, ducesa a fost internata intr-o maternitate din Londra, dupa ce a intrat in travaliu, luni dimineata.

Pippa, in varsta de 33 de ani, si Matthews, in varsta de 41 de ani, s-au casatorit pe 20 mai 2017, la Biserica St. Mark din Englefield.

O sursa a declarat anterior pentru publicatia…