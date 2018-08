Stiri pe aceeasi tema

- Femeia jandarm care a fost ranita, vineri, in timpul mitingului din Piata Victoriei, se simte bine, a spus ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca tanara nu are factura la coloana, cum s-a spus initial. Pintea a mai spus ca medicii si spitalele sunt pregatite pentru protestul de sambata.

- Conducerea Jandarmeriei Romane ia poziție fața de atacurile violente de ieri din Piața Victoriei. Amintim ca la mitingul diaspora au avut loc violențe fara precedent intre jandarmi și protestatari.In cadrul conferinței de presa susținute astazi la sediul Jandarmeriei purtatorul de cuvant al…

- Jandarmeria Româna informeaza ca unul dintre jandarmii loviti de mai multi protestatari în Piata Victoriei este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, cu suspiciunea de fractura la coloana coloana cervicala. Este vorba despre o femeie jandarm.

- Jandarmeria Romana informeaza ca unul dintre jandarmii loviti de mai multi protestatari in Piata Victoriei este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, cu suspiciunea de fractura la coloana coloana cervicala. Este vorba despre o femeie jandarm.

- Prefectul judetului Sibiu, Adela Muntean, a declarat, joi, ca atat Consiliul Judetean, cat si Primaria ar fi trebuit sa cuprinda in propriile bugete de investitii achizitiile pentru care solicita, in perspectiva Summit-ului UE din 2019, bani de la Guvern. Ea a mentionat ca a fost "socata" cand a vazut…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, intr o emisiune TV, ca s a luat decizia de a i se desface contractul de munca asistentei din Dambovita filmata ca a bruscat un copil, transmite Agerpres.ro. E un copil abandonat, un copil cu grave probleme de sanatate, asistenta insarcinata. Am luat…

- 40 la suta dintre romani recunosc ca locul in care isi petrec vacanta devine pentru cateva zile birou. Si mai grav este ca un procent foarte mare dintre angajati nu si-au luat pe anul trecut zilele de concediu, doar 20 au putut sa lipseasca de la locul de munca. In acest context, sociologii trag un…

- Am inceput anul cu promisiunile guvernantilor ca salariile medicilor se tripleaza si devin “ca afara”. I-am auzit pe multi, in frunte cu ministrul Sanatatii, spunand ca asta trebuie sa se reflecte si in calitatea ingrijirii pe care o primim, precum si in eradicarea unei mult prea inradacinate cutume…