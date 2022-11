Pinocchio, de Guillermo del Toro va avea premiera pe Netflix pe 9 decembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Royal Drury Lane a fost gazda premierei celui de-al cincilea sezon al celebrului serial Netflix, „The Crown”. Lotul nou de actori care joaca rolul familiei regale britanice a fost insoțit chiar de șeful Netflix, Ted Sarandos.

- Dupa o etapa dificila de dezvoltare care a durat 14 ani, regizorul mexican Guillermo del Toro a putut in sfarsit sa prezinte in fata spectatorilor proiectul visurilor sale sambata seara, cand lungmetrajul "Pinocchio" a avut premiera mondiala la BFI London Film Festival, informeaza site-ul revistei…

- Trailerul oficial al serialului WEDNESDAY, o producție Netflix creata de Tim Burton, ne dezvaluie noi personaje: veteranul in comedie Fred Armisen il va portretiza pe iubitul unchi Fester. Trailerul a debutat la New York Comic Con in timpul unui panel de sambata seara, la care au participat și actorii…

- Bun-venit la Tudum: Un eveniment Netflix internațional pentru fani, ediția 2022, o zi captivanta, plina de noutați exclusive, imagini in premiera, trailere, avanpremiere și interviuri cu cei mai cunoscuți creatori și vedete Netflix. Evenimentul virtual gratuit a sarbatorit fanii Netflix și a fost dedicat…

- Ți s-a spus vreodata ca ești diferit? Ciudat? Ca nu faci parte din mediul in care traiești? Intr-o lume plina de Normies, te-ai simțit vreodata Diferit? Daca te regasești, exista un loc special pentru oamenii ca tine… Academia Nevermore. Academia Nevermore a fost fondata in 1791 pentru a oferi un refugiu…

- In 1997, oamenii de știința și oficialii sunt nevoiți sa ia decizii de viața și de moarte cand un val de inundații distrugatoare amenința orașul. Autoritațile locale, sub indrumarea tanarului Jakub Marczak, o aduc pe Jasmina Tremer, o hidrologa cu un trecut problematic, pentru a incerca sa salveze orașul…

- BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths este o experiența epica, uimitoare și captivanta din punct de vedere vizual, care prezinta calatoria intima și emoționanta a lui Silverio, un renumit jurnalist mexican și realizator de documentare, cu domiciliul in Los Angeles, care, dupa ce a primit un…

- Un serial cu mistere, detectivi și o infuzie sanatoasa de supranatural, care prezinta anii petrecuți de Wednesday Addams ca eleva la Academia Nevermore. Wednesday incearca sa-și foloseasca abilitatea paranormala incipienta pentru a contracara o serie de crime monstruoase care au terorizat orașul din…