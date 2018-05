Presedintele Fundatiei Renasterea, Mihaela Geoana, a anuntat, marti, la evenimentul Pink-Nic, dedicat sanatatii femeii, organizarea editiei a patra a evenimentului Happy Run - Race for the Cure, care va avea loc in 9 iunie 2018, in Parcul Herastrau. "Costurile de organizare a cursei sunt acoperite de sponsori, iar scopul nostru este acela de a creste numarul de participanti, deoarece astfel vom avea mai multe fonduri ce vor fi investite in campania destinata sanatatii", a spus Mihaela Geoana. Happy Run este singura cursa caritabila in care toate fondurile stranse sunt folosite in programele de…