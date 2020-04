Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters, citata de Agerpres "China a inregistrat deja un total de…

- Gica Craioveanu, 52 de ani, se afla blocat cu familia in Spania, una dintre țarile cele mai afectate din lume de pandemia de coronavirus.Fostul internațional roman a descris, vineri, atmosfera din Spania, țara care a raportat in ultimele 24 de ore cel puțin 769 de decese!”Situația e una foarte grava.…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sanatate, a acuzat, luni, Guvernul de incompetenta si nepasare dupa aparitia in mediul online a unor imagini filmate in aceasta dimineata la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, unde sute de bolnavi de cancer stateau afara, in frig, lipiti unul…

- Sud-africanul Cameron van der Burgh, 31 de ani, campion olimpic in 2012 la 100 metri bras și argint la JO 2016 in aceeași proba si deținator a șase titluri mondiale, a luptat cu coronavirusul mai bine de doua saptamani și a avut simptome severe.”De departe, a fost cel mai rau virus pe care l-am indurat…

- Bolnavii de cancer din Cluj stau la cozi de zeci de metri, in frig, luni dimineața, pentru a iși primi tratamentul care ii ține in viața, anunța deputatul Emanuel Ungureanu pe pagina lui de Facebook. ”In plina criza Covid 19 acești bolnavi sunt cei mai expuși infectarii. Ce face statul roman acum cu…

- La doar cateva ore de la propunere, site-ul stiridemoment.ro a fost inchis de ANCOM. Știrea inițiala, mai jos. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri dupa-amiaza ca a propus inchiderea site-ului stiridemoment.ro, pentru publicare unor informații false, fara temei, cu privire la inchiderea…

- Anuntul a venit la o saptamana de la moartea, din cauza virusului, a unui medic care incercase sa alerteze autoritatile chiar de la inceputul epidemiei, insa fusese mustrat de politie. Decesul sau a provocat furie pe retelele de socializare. "La 11 februarie, la ora 24.00, 1.716 de cazuri…

- Statisticile privind coronavirus ating cifre alarmante cu fiecare zi care trece. Peste 43.000 de oameni au fost infectați și peste 1.000 au murit. Mulțumita experților, acum avem mai multe instrumente online care sa ne ajute cu maparea modului in care boala se raspandește, potrivit Science Alert . Mai…