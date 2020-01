Stiri pe aceeasi tema

- "Hei, Aussie! Iubesc tara voastra si am decis sa ma alatur jucatorilor australieni si sa donez 200 de dolari (n.r. - australieni, 125 de euro) pentru fiecare as pe care il voi servi in Australia, pentru a ajuta victimele incendiilor", a scris Pliskova, pe Twitter. Jucatoarea ceha va incepe sezonul la…

- Evacuari de proportii au fost dispuse in sud estul Australiei, la care participa și mai multe nave. Mii de oameni așteapta salvarea pe plaje. Incendiile de vegetație, care afecteaza tara de mai mult timp, se agraveaza in aceste zile.

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA. Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau sa isi protejeze…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- New South Wales, cel mai populat stat din Australia, a decretat joi a doua stare de urgența in tot atatea luni in urma caldurii extreme din ultimele zile și a vanturilor puternice care au provocat incendii de vegetatie necontrolate, unele aflate in apropiere de Sydney, potrivit Mediafax.In…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina, iar o femeie a decedat, desi medicii au incercat sa o salveze mai multe ore, au anuntat serviciile de interventie din New South Wales, scrie news.ro. Mai multe persoane au fost date disparute, iar alte 30 sunt ranite, majoritatea…

- Cadavrul unui barbat și al soției sale a fost gasite in propria locuința, cei doi au ars de vii. Poliția Locala a precizat ca cei doi sunt primele victime cauzate de incendiile de vegetație care au devestat o mare parte din Australia.