Pinguinii Gentoo nu sunt o singură specie, ci patru diferite (studiu) Cercetatorii sustin intr-un studiu recent ca pinguinii Gentoo nu sunt o singura specie, ci ca, pe baza unor mici diferente de forma si marime, precum si a deosebirilor in structura ADN, pot fi distinse patru specii diferite, informeaza joi bbc.com.



Inventarierea lor ca specii diferite va sprijini procesul de conservare, sustin oamenii de stiinta, monitorizarea declinului populatiilor devenind astfel mai usor de realizat.



In urma acestei modificari, numarul speciilor de pinguini va creste de la 18 la 21.



''La prima vedere, aceste specii arata foarte asemanatoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

