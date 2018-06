Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, zis Pinalti, se întoarce la închisoare! El a fost condamnat, vineri, la 3 ani și 3 luni de închisoare de judecatorii Curții de Apel Bacau. Decizia este definitiva.

- Un dosar de viol in grup de o violenta rara, in care victima a fost o femeie in varsta de aproape 60 de ani, care a fost luata cu forta de pe drum, impreuna cu sotul ei, si dusa pe un camp, unde a fost violata de patru indivizi, a ajuns la punctul final pentru unul dintre autori.Ioan Gheorghe ...

- Joi seara, liderii organizatiilor judetene ale partidului au primit mesaj de convocare la reuniunea CExN. Comitetul Executiv al PSD ar urma sa se reuneasca dupa-amiaza, de la ora 16.00, potrivit news.ro. Numarul doi ca functie in partid este Viorica Dancila, presedintele executiv al…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, miercuri, pe fostul senator Dan Sova la 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul ‘CET Govora’, decizia fiind definitiva. In plus, instanta a dispus interzicerea exercitarii unor drepturi civile de catre Dan Sova pe o perioada de 2 ani dupa executarea…

- Fostul presedinte al CJ Bihor, Alexandru Kiss, a fost condamnat luni de catre Tribunalul Bihor la 8 ani de inchisoare cu executare, pentru luare de mita si infractiuni de coruptie. Sentinta nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.…

- Judecatorii i-au condamnat definitiv pe membrii unei retele tranfrontaliere de falsificatori de carduri, care s-au folosit de aparatura de skimming pentru a retrage sume substantiale de bani de la bancomate de pe teritoriile Republicii Dominicane, SUA, Japoniei, Iordaniei si Nepalului.

- Fosta angajata a CEC Bank Zlatna Elena Metesan, acuzata ca si-a insusit peste un milion de euro, bani depusi de peste 150 de clienti, a fost condamnata, luni, la Curtea de Apel Alba Iulia, la cinci ani si sase luni de inchisoare cu executare, pentru delapidare. Decizia este definitiva. Potrivit…

- Andrei Caramelea, soferul care acum un an a ucis o tanara si a ranit cinci angajati in curtea fabricii Leoni din comuna argeseana Bascov, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Sentinta Curtii de Apel Pitesti este definitiva. Camerele de supraveghere, aproape 20 de martori si raportul de expertiza…