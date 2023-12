Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente rutiere in care au fost implicați pietoni s-au produs in aceasta seara, anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Accident Buzau ,,Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe bulevardul Nicolae Balcescu, accident rutier. Din primele date se pare ca un autovehicul a surprins și a accidentat un pieton.”…

- O parte importanta din istoria locala de secol XIX este redata buzoienilor acum, in preajma sarbatorilor de iarna, odata cu finalizarea proiectului privind „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat in municipiul Buzau, Bd-ul Nicolae Balcescu nr. 40, in vederea inființarii Centrului…

- O parte importanta din istoria locala de secol XIX este redata buzoienilor acum, in preajma sarbatorilor de iarna, odata cu finalizarea proiectului privind „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat in municipiul Buzau, Bd-ul Nicolae Balcescu nr. 40, in vederea inființarii Centrului…

- „In urma eforturilor susținute ale drumarilor, s-a reușit curațarea parții carosabile și autoritațile au decis ca incepand cu ora 11.15 sa se ridice total restricția pe DN 2C, tronsonul Buzau – Pogoanele, inclusiv Costești – Smeeni. Circulați prudent, plecați la drum doar daca este neaparat necesar…

- Trafic dirijat pe DN10, in Unguriu, in urma unui accident rutier. Potrivit IPJ Buzau este vorba despre o coliziune intre un autovehicul și un atelaj hipo. O persoana este evaluata medical. Revenim cu detalii! Articolul Accident in Unguriu apare prima data in Opinia Buzau .

- In data de 18 octombrie, polițiștii Secției poliție rurala Smeeni au identificat principalii banuiți in cazul unei infracțiuni de abuz de incredere. Sesizarea a fost facuta in data de 9 octombrie de catre un barbat , care a menționat ca pe o strada din Glodeanu Sarat se afla o mașina abandonata. In…

- Traficul se desfașoara dirijat pe Șoseaua Brailei, la ieșire din municipiul Buzau, in urma unui accident rutier. Conform Poliției, un autovehicul a surprins și accidentat doi pietoni. Revenim cu detalii! Articolul Pietoni accidentați pe Șoseaua Brailei apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic dirijat pe DN10, in localitatea Vernești, in urma unui accident rutier. Potrivit IPJ Buzau, trei autovehicule sunt implicate in impact, iar o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. Revenim cu detalii! Articolul Accident in Vernești! Trei mașini sunt implicate apare prima data in Opinia Buzau…