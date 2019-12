Pieton beat, bătut de un şofer craiovean Un craiovean de 31 de ani a fost retinut de oamenii legii, duminica, pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala. Craioveanul este acuzat ca a batut un pieton de 41 de ani, care, baut fiind, mergea printre masini. Incidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe strada Doljului. Barbatul de 41 de ani a fost ranit grav, iar in prezent este internat la Spitalul de Urgenta Craiova. „Politistii din cadrul Sectiei 4 Craiova au retinut, duminica, un barbat de 31 de ani, din municipiu. Acesta este banuit de savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Oamenii legii au stabilit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

