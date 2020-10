Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile, The Motans și EMAA le-au facut o surpriza fanilor și au lansat, exclusiv pe radio, piesa Insula, o balada ca o adiere, care a intrat imediat in top 10, putand fi ascultata la cele mai importante radiouri din țara. Astfel, noul single se aude pe radio cu doua saptamani inainte…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 3.920 cazuri noi de persoane infectate. Recordul negativ, dupa București cu 770 de cazuri noi și care a depașit pragul de 3 la mie, il deține jud. Brașov, unde au fost inregistrate 247 de cazuri nou confirmate și un total de 7.773. Au fost efectuate la nivel…

- CHIȘINAU, 5 oct - Sputnik. Meteorologii moldoveni anunța ca maine, 6 octombrie, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Cerul va fi variabil, ziua ar putea sa cada ploi slabe. Vantul va sufla din Sud-Est, de la moderat la puternic, izolat cu…

- CHIȘINAU, 30 sept - Sputnik. Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, anunț lansarea unei campanii de consultari interne in urma carora urmeaza sa decida cum sa acționeze mai departe. ”Vrem sa facem altfel de politica, astfel incat toți cei care ne susțin și fac parte din echipa PDM sa fie informați…

- CHIȘINAU, 22 sept - Sputnik. Ultimele decenii au confirmat ca ONU iși indeplinește onorabil misiunea sa principala - de a apara pacea in lume, a declarat președintele rus Vladimir Putin in discursul sau la cea de-a 75-a sesiune a Adunarii Generale a ONU. "Facand o retrospectiva a ultimilor decenii,…

- The Motans prezinta cel de-al doilea album din cariera sa care se numește “My Rhythm & Soul” și include 12 piese compuse de artist și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre. Pe acest album se regasește și colaborarea cu Irina Rimes,…

- CHIȘINAU, 9 aug -Sputnik. Peste 54% dintre alegatori și-au exercitat dreptul la vot in cadrul scrutinului prezidențial. Astfel, conform datelor de la ora 12, alegerile pot fi considerate valabile, a declarat președintele CEC din Belarus, Lidia Ermoșina. Alegerile prezidențiale din Belarus…

- BUCUREȘTI, 1 aug - Sputnik. Donald Trump a anunțat ca intenționeaza sa interzica aplicația TikTok a companiei chineze in SUA, anunța presa americana. "In ceea ce privește TikTok, il vom interzice in SUA", a declarat Trump, fiind citat de publicația Hill, transmite RIA. Trump a spus ca ar putea…