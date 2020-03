Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta intra in vigoare in data adoptarii si este valabila pana la 15 mai 2020. "Va trebui sa luam decizii si mai radicale daca situatia va evolua ca in unele state din UE", a declarat premierul Ion Chicu. In Republica Moldova, sunt inregistrate in prezent 29 de cazuri de…

- Ca urmare a decretului emis de Presedintele Romaniei, care instaleaza starea de urgenta, Blue Air suspenda zborurile regulate incepand cu data de 21 martie si pana la incheierea perioadei in care starea de urgenta este activa. Blue Air introduce programul "Te aducem acasa", in perioada 17 – 20 martie…

- Marcel Vela, ministrul de Interne al Romaniei (foto: www.universul.net) Marcel Vela a facut, duminica, mai multe declarații la sediul Ministerului de Interne referitoare la introducerea starii de urgența. Ministrul de Interne a transmis ca aceasta stare de urgența presupune schimbarea modului de viața,…

- Avocatul Poporului, dar și mai multe voci din randul politicienilor cer decretarea starii de urgența, in urma raspandirii infecțiilor cu coronavirus in Romania. In cazul impunerii acestei masuri excepționale, iți poți pierde anumite drepturi care sunt asigurate in mod normal de Consituție, anunța…