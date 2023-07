Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a inceput vineri devreme, pe platforma de legatura Nohoch-A a campului Cantarell al companiei si s-a extins ulterior intr-un complex de compresie, ucigand doua persoane. Incendiul a fost controlat de atunci, a spus compania. ”Pana astazi au avut loc pierderi de 700.000 de barili (…), pentru…

- Mark Zuckerberg a prezentat noua aplicatie de socializare a Meta, Threads, drept un refugiu ”prietenos” pentru discursul public online, facand o distinctie clara fata de Twitter, care este detinuta de miliardarul Elon Musk, transmite Reuters. ”Ne concentram cu siguranta pe bunatate si facem din acesta…

- Miliardarul Elon Musk, proprietarul platformei de socializare Twitter, a afirmat intr-un tweet ca aceasta intentioneaza realizarea unei aplicatii destinata televizioarelor smart. Asta ar fi in conformitate cu planurile companiei de a se concentra pe cresterea continutului video pe platforma, transmite…

- Antreprenorul miliardar Elon Musk așteapta ca start-up-ul sau Neuralink, care produce cipuri cerebrale, sa inceapa primul sau test pe oameni pana la finalul anului, a afirmat acesta, transmite Reuters. „Speram ca, mai tarziu in acest an, vom realiza prima noastra implantare a unui cip la om, pentru…

- Compania de neurotehnologie Neuralink, fondata de Elon Musk in 2016, a anunțat ca a primit „unda verde” de la autoritatea americana de sanatate IAdministrația pentru Alimente și Medicamente, FDA) pentru un prim studiu clinic uman, o etapa critica dupa eforturile anterioare pentru a obține aprobarea,…

- Platforma de socializare Twitter va elimina conturile care sunt inactive de cativa ani, a anuntat CEO-ul companiei, Elon Musk, intr-un tweet publicat luni, transmite Reuters.Musk a adaugat ca utilizatorii de pe platforma de microblogging ar putea observa o scadere a numarului de urmaritori.Conform…

- Acțiunile Netflix Inc. au scazut miercuri cu aproape 3%, dupa ce pionierul streamingului a prognozat venituri și profit pentru trimestrul curent sub estimarile Wall Street, afectat de o intarziere in implementarea la scara mai larga a soluției sale pentru partajarea parolelor, scrie Reuters. Compania…