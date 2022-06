Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 30 iunie, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica, desfasoara o ampla actiune pentru destructurarea…

- Percheziții au fost efectuate astazi, 30 iunie, intr-un dosar care vizeaza un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei care ar fi fost obținut ilegal prin programul Start-Up Nation. „In urma cercetarilor a rezultat faptul ca, in perioada anilor 2019-2020, pe teritoriul Romaniei s-a constituit un grup…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza, joi, peste 40 de perchezitii in Bucuresti si in alte sapte judete intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut ilegal fonduri din programul „Start UP Nation”. „Astazi, 30 iunie, polițiștii Direcției…

- Percheziții in mai multe județe din țara, printre care și in Maramureș, pentru destructurarea unei rețele infracționale care a obținut fonduri publice in mod ilegal. Azi, 30 iunie, procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție efectueaza…

- In ziua de 30 iunie 2022, procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza 42 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Iasi, a municipiului Bucuresti, precum si a judetelor Ilfov, Galati, Maramures, Suceava, Neamt si Vaslui.Potrivit…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: In ziua de 30 iunie 2022, procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație…

- Bacalaureat 2022. Rezultatele pe județe și orașe. Verifica toate notele la BAC. Au fost publicate rezultatele la Bacalaureat 2022. Bacalaureat 2022. Rezultatele pe județe și orașe. Verifica toate notele la BAC Potrivit declarațiilor facute de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu la momentul actual au…

- Condiții de recrutare MApN 2022: S-a dat startul inscrierilor la școlile militare. Cum afli ce funcții sunt disponibile MApN scoate 1.049 de locuri pentru seria de formare. Locurile scoase la concurs sunt disponibile in: Alba, Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Braila, Bistrita-Nasaud, Calarasi, Cluj, Constanta,…