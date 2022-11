Picaturile pentru ochi: solutia eficienta in tratarea simptomelor asociate afectiunilor oculare

Stiri pe aceeasi tema

- Toate contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termica din blocuri vor trebui inlocuite, potrivit unei OUG publicate in Monitorul Oficial. Concret, pana la inceputul lui 2027, toți locatarii de la bloc vor trebui sa aiba contoare sau repartitoare de costuri pentru energia termica ce…

- Consiliul Județean Buzau gazduiește, astazi, conferința “Unitați de Achiziții Publice Centralizate la nivel local: soluția pentru mai multa eficiența in achizițiile publice”, avand ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare in județul Buzau și județele limitrofe cu privire la achizițiile centralizate.„Prin…

- Consiliul Județean Buzau, in calitate de Organizație Partenera a Agenției Naționale de Achiziții Publice in implementarea masurilor incluse in Strategia Naționala in domeniul Achizițiilor Publice care vizeaza incurajarea agregarii cererii de produse, servicii sau lucrari intre autoritațile contractante…

- Foarte multe ingrediente pe care le folosim zilnic in bucatarie pot fi intrebuințate in industria curațeniei, spun specialiștii. Gospodinele au gasit cateva trucuri geniale care te ajuta sa scapi de grasimea enervanta, ce se depune pe fundul tigailor. Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci cateva prafuri.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis ca institutiile publice centrale trebuie sa isi asume un „rol de catalizator” in procesul de gestionare a efortului national de raspuns la schimbarile climatice.

- De mai mulți ani, producatorii auto au inceput sa reduca sau sa elimine complet roata de rezerva din mașini. Aceasta practica este consecința a doi factori: unul ar fi ca probabilitatea unei pene de cauciuc la ora actuala este mult diminuata, iar al doilea ar fi scaderea greutații vehiculului și, implicit,…

- S-a aflat care este cea mai eficienta metoda de a scapa de mirosul de mancare din casa. Tuturor ne place sa gasim un miros curat cand ajungem acasa. Soluția pentru a evita mirosurile neplacute, in special pe cele de la bucatarie, este una foarte simpla. Trucul este super simplu. Cum sa scapi rapid și…

- Primul pas in prevenirea, dar și tratarea problemelor oculare este examenul oftalmologic! Defectele de vedere sunt tot mai intalnite in randul persoanelor de toate varstele, de la copii și pana la persoanele trecute de 30 de ani. Afecțiunile oculare nu se pot vindeca cu ajutorul metodelor non-chirurgicale,…