- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 352 milioane de euro, in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu 2,697 miliarde de euro, in perioada ianuarie - iunie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi, informeaza Agerpres.

- Exporturile Romaniei au scazut cu 18,1% in primele sase luni, la 28,59 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 12,6%, 37,25 miliarde euro, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit datelor anuntate luni de Institutul National de Statistica (INS).”In perioada 1 ianuarie - 30 iunie…

- Traficul prin punctele de frontiera a scazut cu 50% in primele șase luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2019, arata Poliția de Frontiera in analiza activtații din primul semestru. Potrivit...

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -22.3% in iunie 2020 fața de iunie 2019, atingandu-se un nivel de 949,722 unitați, Franța fiind singura țara unde inmatricularile de vehicule au inregistrat o creștere ușoara de +1.2% comparativ cu iunie 2019. Pe prima jumatate a anului…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele cinci luni ale anului, la 7,340 miliarde de euro, in crestere 742,3 milioane de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, in intervalul…

- Numarul de firme dizolvate a scazut cu 31,66% in primele cinci luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, la 9.675, fata de 14.157 de firme in ianuarie - mai 2019, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), relateaza Agerpres.Citește…

- Preturile apartamentelor vechi cu trei camere stagneaza, insa numarul de anunturi a scazut in ultimele trei luni. In lunile martie si aprilie, numarul anunturilor a scazut cu pana la 65%. Comparativ cu...

- Vanzarile de autoturisme ecologice din Romania au crescut 4,6% in primele patru luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES.Ponderea autoturismelor electrice si hibrid…