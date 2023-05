Piața imobiliară la Timișoara. Apartamentele noi se scumpesc, cele vechi scad nesemnificativ Prețurile imobiliarelor romanești au ajuns la un plafon maxim pe care piața il poate suporta in acest moment, arata datele din domeniu. In ultima luna incheiata, aprilie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,6% fața de luna anterioara. Valoarea medie de listare pentru o asemenea ... The post Piața imobiliara la Timișoara. Apartamentele noi se scumpesc, cele vechi scad nesemnificativ appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile de vanzare au crescut constant pana acum, iar specialiștii apreciaza ca urmeaza o perioada de menținere a lor. Conform siteului Imobiliare.ro, vom asista la o prima jumatate de an caracterizata prin efectul diverșilor factori de stres – inflația, costul cu energia electrica, costul finanțarii…

- Potrivit Imobiliare.ro, primul si cel mai accesat portal imobiliar din Romania, un brasovean trebuie sa scoata din buzunar, in medie, 1.596 euro pe metru patrat util pentru un apartament nou, si suma de 1.531 de euro pentru un apartament vechi. Piata imobiliara a avut cea mai spectaculoasa crestere…

- Prețurile de pe piața imobiliara din Timișoara sunt in stagnare, mai mult, cele practicate la apartamentele vechi au scazut fața de luna trecuta. Totuși, prețurile se mențin peste media naționala. Prețurile apartamentelor din Romania continua sa creasca ușor in marile centre regionale in opoziție cu…

- Timișoara este orașul din Romania cu cele mai accesibile chirii, iar Capitala și Clujul sunt cele mai scumpe orașe pe piața chiriilor, potrivit unei statistici realizate de Imobiliare.ro. Cele mai accesibile apartamente de inchiriat pot fi gasite in Timișoara. Potriviit analizei, diferența dintre chiriile…

- Dupa București și Brașov, Timișul a fost in februarie al treilea județ din Romania cu cea mai activa piața imobiliara. Conform datelor oficiale de la ANCPI, in cea de a doua luna a anului aici au fost inregistrate 2277 de tranzacții imobiliare. Doar doua localitați au avut mai multe asemenea tranzacții,…

- La inceputul anului 2023, prețurile locuințelor din Cluj-Napoca au scazut ușor, insa fața de inceputul anului 2022 au crescut semnificativ. Vezi cum se vand apartamentele vechi și cele noi in orașul de pe Someș.

- Preturile locuintelor din Suedia continua sa scada agresiv, in timp ce una dintre cele mai grave crize imobiliare din lume este pe cale sa intre in al doilea an. Cresterea vertiginoasa a preturilor de consum si o serie de majorari ale ratelor dobanzilor au dat o lovitura grea economiei suedeze, care…

- Prețurile locuințelor din Romania au inceput sa creasca dupa cutremurul din Turcia. Apartamentele in blocurile construite in ultimul deceniu ajung sa fie mai scumpe chiar și cu 20% fața de cele construite inainte de 1997.