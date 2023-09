Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de masini europeni au o lupta in fata lor pentru a produce vehicule electrice la preturi mai mici si pentru a anula pozitia de lider a Chinei in dezvoltarea de modele mai ieftine si mai prietenoase pentru consumatori, au declarat directori de companii prezenti la salonul de mobilitate IAA…

- BMW se asteapta sa vanda mai multe masini in China in acest an, in ciuda unui razboi local al preturilor in segmentul vehiculelor electrice si a cererii reduse in general, a spus directorul financiar al producatorului de masini de lux, la Salonul auto IAA din Munchen, transmite Reuters, citat de news.ro.In…

- In primul sau interviu de cand a devenit director financiar, in mai, Walter Mertl a declarat ca BMW a reusit sa creasca cu 3,7% in China in prima jumatate a anului, mai rapid decat cea mai mare piata auto din lume in ansamblul ei si ca se asteapta ca aceasta tendinta sa continue. ”Anticipam si vedem…

- Unul dintre cei mai mari producatori auto chinezi, BYD, vrea sa conduca „noul val” din industrie, care sa demoleze „vechile legende” auto. BYD a folosit un eveniment de saptamana aceasta pentru a marca o piatra de hotar in productie si pentru a sarbatori un scop mai mare: aparitia Chinei ca o putere…

- BYD a folosit un eveniment de saptamana aceasta pentru a marca o piatra de hotar in productie si pentru a sarbatori un scop mai mare: aparitia Chinei ca o putere globala a productiei auto. ”Cred ca a venit timpul pentru marcile chineze”, a declarat fondatorul si presedintele BYD, Wang Chuanfu, la eveniment,…

- La finalul primelor 7 luni ale lui 2023, Volkswagen a vandut mai multe modele electrice decat Tesla pe piața din Germania. Este pentru prima data cand constructorul de la Wolfsburg reușește sa depașeasca marca deținuta de Elon Musk pe aceasta piața in segmentul mașinilor cu zero emisii. Datele oficiale,…

- Piața vehiculelor electrice din Romania este in creștere rapida, in conformitate cu tendințele globale, ajungand la o cota de piața de 10% in mai 2023, in timp ce automobilele diesel reprezentau 13%.

- Stellantis, al treilea cel mai mare producator de automobile din lume dupa venituri, va dezvalui in octombrie prima sa masina electrica la pret accesibil fabricata in Europa, transmite CNBC. Noul model Citroen e-C3 va avea o autonomie de 320 de kilometri si o capacitate de "incarcare rapida" de 57 de…