Pianistul Davide Martello sustine sambata un concert in Piata Victoriei la care asista cateva zeci de protestatari, in urma unui eveniment organizat pe Facebook sub denumirea "Gust de libertate".



Pe Facebook a fost organizat un eveniment in care se anunta ca la aproape o luna de la evenimentele din 10 august se doreste o intalnire la care participa si pianistul Davide Martello care, potrivit acestora, a sustinut reprezentantii in mai multe zone de conflict, precum in Piata Taksim din Istanbul, la Bataclan, in Euromaidanul din Kiev si in Afganistan.



Cateva zeci de persoane…