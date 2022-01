Philips Hue anunţă noi corpuri de iluminat inteligente pentru exterior Philips Hue este un brand pe care il asociem becurilor inteligente multicolore si usor de controlat de pe smartphone. Acum gama se extinde si include o noua serie de corpuri de iluminat, unele care se pot amplasa la exteriorul locuintei. In general Philips Hue includea becuri pentru interior, benzi LED si altele de genul. Acum avem si o serie de produse de tip Outdoor Smart Lighting, incepand cu Philips Hue Inara. Acesta este un corp de iluminat care se amplaseaza pe pereti si arata ca un felinar clasic, unul vintage cu bec cu imitatie de filament. Un alt produs nou este Lucca, care ofera un design… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a anuntat lansarea Samsung Home Hub, o noua modalitate de a gestiona aparatele electrocasnice cu un dispozitiv de tip tableta, cu ecran tactil, care ofera acces instantaneu la servicii pentru acasa personalizate si conectate.

- Dennis Man (23 de ani) ar putea pleca in aceasta iarna de la Parma, fiind pe lista mai multor cluburi. In afara de Galatasaray, acolo unde este dorit de Fatih Terim, Dennis Man este și pe lista celor de la Sampdoria, club care l-a dorit și in vara și la care e imprumutat Radu Dragușin. ...

- Alte 10 noi constructii de crese au primit aprobare prin Programul national de constructie de crese, derulat din 2021 de Ministerul Dezvoltarii, anunta ministrul Cseke Attila. Numarul total al creselor aprobate pentru a fi construite, la nivel national, creste, astfel, la 53. "Ministerul Dezvoltarii…

- Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara (SINDALIMENTA) a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca se asteapta scumpiri in toate sectoarele, de la 1 ianuarie 2022, de la panificatie, la carnea de porc, produsele lactate. Potrivit…

- LISTA 26 NOIEMBRIE| Rata de VACCINARE pentru fiecare școala din județul Alba. Ce unitați au ZERO personal imunizat LISTA 26 NOIEMBRIE| Rata de VACCINARE pentru fiecare școala din județul Alba. Ce unitați au ZERO personal imunizat Școala și gradinița incep, luni, pentru toți copiii, iar orele se vor…

- LISTA și scenariile de funcționare a școlilor și gradinițelor din Alba in saptamana 22-26 noiembrie, publicata de minister De luni, 22 noiembrie 2021, 16.120 de unitați de invațamant (cu personalitate juridica și structuri arondate) din totalul celor 17.912 existente la nivel național, inclusiv unitațile…

- In ședința Biroului Permanent Național al PNL, care a avut loc la Vila Lac, s-a votat intrarea la guvernare alaturi de PSD. Ședința a fost una tensionata și, in ciuda faptului ca au fost bruiate comunicațiile, STIRIPESURSE.RO a aflat cum au votat liderii PNL. In ceea ce il privește pe liderul…

- Black Friday: eMAG anunța reduceri la 4,5 milioane de produse. LISTA promoțiilor speciale, de la carburanți la lingouri de aur A 11-a ediție Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an, are loc la eMAG pe 12 noiembrie. Pentru o experiența și mai buna de shopping, eMAG a investit 4,5 milioane…