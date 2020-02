Coreea de Nord, vizata de o serie de sanctiuni ONU, importa ilegal din ce in ce mai mult petrol si continua sa se aprovizioneze cu masini de lux si alcool, indica un raport anual al expertilor transmis luni celor 15 tari membre ale Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, conform AFP. 'Coreea de Nord incalca rezolutiile ONU prin importul ilegal de petrol', mentioneaza in raportul lor expertii responsabili cu controlul verificarii modului in care sunt aplicate sanctiunile. Ei atrag atentia ca aceste achizitii sporite ale Phenianul se datoreaza in special faptului ca 'din ce in…