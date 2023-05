Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul unui excedent de vaccinuri COVID, Pfizer si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, conform careia statele membre sa plateasca jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de milioane de doze anulate, a relatat duminica, 30 aprilie, cotidianul Financial…

- Contractul revizuit ar permite UE sa treaca la vaccinuri mai noi, adaptate oricaror variante viitoare de Covid-19, a adaugatarticolul, citand persoane apropiate negocierilor. In ianuarie, Reuters a relatat despre discutii intre UE si cei doi producatori de medicamente, menite sa reduca achizitiile cu…

- Grupurile farmaceutice Pfizer Inc si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, In contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, conform careia statele membre sa plateasca jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de m

- In contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, grupurile farmaceutice Pfizer Inc si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, conform careia statele membre sa plateasca jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de milioane de doze de vaccin Covid anulate, informeaza…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat vineri ca reduce la jumatate, respectiv la o jumatate de milion de euro pe zi, amenda aplicata Poloniei in urma disputei acesteia cu Bruxellesul asupra reformelor judiciare. Curtea estimeaza ca guvernul de la Varsovia a implementat „in mare masura”…

- Pfizer a acceptat sa prelungeasca contractul cu Uniunea Europeana pentru vaccinul COVID-19 din 2023 pana in 2026, a relatat Financial Times. Patru țari se opun acordului, din cauza surplusului de doze.

- Premiera in Romania. Vaccinul impotriva HPV ar putea fi compensat pentru femeile cu varsta intre 18 și 45 de ani. O doza costa in jur de 600 de lei, iar pentru imunizare sunt necesare 3 doze. Deocamdata, masura se afla la stadiul de propunere inaintata de Ministerul Sanatații. Decizia are in spate o…

- Un oficial al UE a spus ca tacerea Ursulei Von der Leyen, cu privire la relatiile sale cu Pfizer, care a condus la cel mai mare contract pentru vaccinuri impotriva Covid-19 al UE, afecteaza increderea publicului si este o problema care nu va disparea. ”Trebuie sa auzim ce s-a intamplat, altfel va dura.…