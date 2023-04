Stiri pe aceeasi tema

- Contractul revizuit ar permite UE sa treaca la vaccinuri mai noi, adaptate oricaror variante viitoare de Covid-19, a adaugatarticolul, citand persoane apropiate negocierilor. In ianuarie, Reuters a relatat despre discutii intre UE si cei doi producatori de medicamente, menite sa reduca achizitiile cu…

- Citand surse din apropierea discutiilor, Financial Times sustine ca blocul comunitar negociaza un acord revizuit cu BioNTech/Pfizer, in pofida faptului ca Parchetul European a deschis o ancheta privind contractul initial semnat cu compania americana in primavara lui 2021, relateaza Reuters preluat de…

- Ministrul interimar al sanatatii Assen Medjidiev a declarat intr-o conferinta de presa ca executivul sprijina o pozitie pe care Bulgaria o va prezenta la o intrunire a Comisiei Europene pe teme de sanatate ce va avea loc la 14 martie, la Bruxelles, in favoarea rezilierii contractului cu Pfizer-Biontech…