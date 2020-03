Petrutza Petruta: Firul vieții este curmat de sabia pe care o mânuiește fatalitatea Oamenii nu mor, doar se transforma in sufletele Care s-au dezbracat de carcasele grele ale trupurilor Și bat speriate la porțile cerului descuiate de faptele Scrise in raportul amanunțit al ingerilor. Ingerul raportor este sigur pazitorul care a locuit o viața Umarul omului și a privit mereu cu ochiul analitic din fața Ceea ce noi am facut sau nu pe Pamant. El prezinta raportul la Judecata, explicand faptele cuvant cu cuvant. De ce ingerul e nemuritor? De ce e putred de eternitate? Sunt intrebari la care are raspuns doar Marea Divinitate, Cel care a facut cerul, Pamantul și viețuitoarele toate… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

