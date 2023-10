Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de aparare israeliene (IDF) si-au sporit numarul trupelor care intra in Fasia Gaza, unde se afla in razboi cu gruparea Hamas, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al IDF, citat AFP. „In cursul noptii de sambata spre duminica, noi am crescut” numarul fortelor armatei care intra in Fasia Gaza…

- Printre miile de persoane decedate de la declanșarea razboiului dintre Israel și Hamas, 29 de jurnaliști și-au pierdut viața in decursul a 20 de zile. Cel puțin 29 de jurnaliști au murit de la declanșarea razboiului dintre Israel și Hamas pe 7 octombrie pana pe 27 octombrie, arata un raport publicat…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- Armata israeliana a anuntat miercuri seara ca avioanele sale au lovit Libanul ca masura de represalii pentru lansarea unei rachete sol-aer, transmite AFP, citat de Agerpres."Recent, reteaua de aparare aeriana a armatei israeliene a interceptat o racheta sol-aer trasa din Liban asupra unei drone a…

- Cinci dintre proiectile - rachete antitanc ghidate - au fost interceptate de scutul de aparare aeriana Iron Dome, restul nefiind indreptate spre zone populate, a precizat armata. Nu exista informatii cu privire la victime sau pagube in urma atacului.IDF spune ca bombardeaza ca riposta locurile de lansare…

- Consilierul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru securitate nationala a declarat sambata ca ostilitatile cu gruparea libaneza Hezbollah, in paralel cu razboiul din Gaza, par a fi restranse si a avertizat Hezbollah sa nu initeze demersuri ce ar putea duce la "distrugerea" Libanului, informeaza…

- Președintele israelian Yitzhak Herzog a declarat ca “niciodata de la Holocaust incoace nu au fost uciși atat de mulți evrei intr-o singura zi”. Armata israeliana a declarat ca a efectuat lovituri aeriene asupra a trei posturi militare ale Hezbollah. Acest lucru a fost spus intr-o declarație a armatei…

- Crearea unui stat palestinian este "cea mai credibila" solutie la razboiul dintre Israel si Hamas, a afirmat luni, 9 octombrie, Moscova, prin vocea ministrului rus de externe, care a avertizat asupra unui risc "ridicat" de intrare in conflict a unor "terte forte", relateaza AFP, potrivit Agerpres.Serghei…