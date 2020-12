Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore. Știrea inițiala, mai jos. Un șofer BOLT a fost filmat pe o strada din Cluj-Napoca in timp ce se masturba in autoturism. In imaginile surprinse de un clujean se poate observa cum barbatul se expune fara nicio jena. Apariția imaginilor in spațiul public…

- In timp ce multe alte tari sunt in continuare paralizate de pandemie, viata la Wuhan a revenit aproape la nornal. "Nu-mi este frica. De ce sa-mi fie frica?", declara o vanzatoare de peste si legume, Nie Guangzhen, in piata de animale vii din oras. Au ramas putine urme ale rolului Wuhanului in raspandirea…

- Ziarul Unirea Virgil Musta: ”La apariția oricarui simptom care ar putea sugera ca sunteți racit, izolați-va la domiciliu”. Recomandarile medicului epidemiolog Virgil Musta, medic epidemiolog, recomanda persoanelor racite sa se izoleze acasa la orice simptom, sa ceara evaluare la spital in cazul in care…

- In aceste zile la Constanța se intampla un fenomen spectaculos. Vorbim de faptul ca valurile Marii Negre au devenit rosiatice. Fenomenul cunoscut drept ”valuri rosii” este cauzat de mii de microorganisme. Aparitia microorganismelor care dau o culoare rosiatica Marii Negre a starnit curiozitatea cetatenilor.…

- Astazi au avut loc alegerile prezidențiale in Statele Unite ale Americii. Lupta stransa pentru locul de la Casa Alba se da intre Donald Trump și Joe Biden. Cu aceasta ocazie, Melania Trump și-a facut apariția intr-o ținuta cu totul speciala. I-a lipsit insa un mic „accesoriu”: masca de protecție.

- Zeci de persoane care au participat la evenimente private in Bucuresti au fost amendate de catre politisti. In Sectorul 3, politistii au fost sesizati cu privire la organizarea unui botez, fiind gasite 73 de persoane in doua incaperi ale unui restaurant. Au fost amendate 11 persoane la o petrecere intr-un…

- Fostul președinte al SUA Barack Obama va participa miercuri, pentru prima data, la un eveniment de campanie pentru fostul sau vicepreședinte, actualul candidat democrat la alegerile prezidențiale Joe Biden, intr-un moment important pentru soarta scrutinului ce va avea loc pe 3 noiembrie, scrie Reuters.Barack…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Clubul Diplomatic din București, ca la alegerile locale de duminica trecuta, organizarea alegerilor s-a derulat conform cu regulile de limitare a raspandirii coronavirusului, insa dupa aflarea rezultatelor, caștigatorii au uitat, de bucurie, de regulile…