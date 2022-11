CFR Calatori a anunțat luni ca a reziliat contractul de inchiriere a Trenului Regal pe 1 decembrie, cand garnitura urma sa gazduiasca o petrecere cu „șpriț și lautari” pe ruta București – Sinaia și retur. CFR Calatori a precizat uni, intr-un comunicat, ca „nu are nicio implicație sau vreo contribuție in organizarea evenimentului din tren, […] The post Petrecerea „Șpriț cu lautari” din Trenul Regal, anulata! Ce a transmis CFR Calatori first appeared on Ziarul National .