Petrecere la miezul nopții, cu mireasa și nuntașii, în stradă, în centrul Ploieștiului Un grup de oameni a petrecut minute bune in centrul Ploieștiului, in zona shaormeriilor, la miezul nopții, scena fiind transmisa in direct pe facebook. Reprezentanții Poliției Prahova spun ca au fost sesizați, dar ca atunci cand polițiștii au ajuns la fața locului nu au mai gasit pe nimeni. “In cursul nopții de 23/24 iulie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Nr.1 Ploiești au fost sesizați, la ora 00.09, prin apel 112, despre faptul ca in Piața Victoriei din Ploiești (zona shaormeriilor) mai multe persoane se manifesta galagios. Patrula de poliție s-a deplasat la locul indicat, insa persoanele… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

