Petrecere de Paște cu împușcături, în Rahova. 9 persoane au fost reținute 9 persoane au fost reținute, luni, de procurorii Capitalei, dupa o petrecerete incheiata cu bataie cu pietre și impușcaturi, dintre poliție și mai mulți localnici. Politistii au dus la audieri, duminica noapte, 37 de persoane implicate in conflict, dupa ce la fata locului au intervenit mai multe forte de ordine care au fost nevoite sa The post Petrecere de Paște cu impușcaturi, in Rahova. 9 persoane au fost reținute appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

