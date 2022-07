Stiri pe aceeasi tema

- Incident la o petrecere de nunta organizata, sambata noaptea, in comuna prahoveana Valea Doftanei. Dupa miezul nopții, numeroși nuntași au acuzat stare de rau și au sunat la 112. Potrivit ISU Prahova, in urma evaluarii medicale, 29 de persoane prezentau grețuri și varsaturi. ”Ulterior, pentru investigații…

- Un accident a avit loc pe DN65 - E574, in județul Olt, soldat cu noua victime transportate la spital și un deces, anunța Poliția Olt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- O porțiune a strazii General Grigore Balan a fost inchisa integral pentru lucrarile la Linia Verde. Comercianții din zona au de suferit, scaazandu-le vanzarile. ”Ințelegem ca e nevoie sa se lucreze. Dar cu doi-trei oameni, cateva ore pe zi?!? Mai mult stau decat lucreaza!” susțin aceștia. Acum doua…

- Sute de oameni s-au inghesuit intr-un magazin care s-a deschis joi dimineata, 23 iunie, la Bucov, in Prahova, pentru a fi siguri ca nu rateaza produsele aflate la promotie.Au fost reduceri la mai multe produse, insa cei mai mulți au vanat un aspirator robot, scule electrice si mopurile cu…

- Un preot din comuna Brazi, Prahova, este acuzat ca cere bani mulți pentru a oficia slujbele, fara a elibera chitanțe pentru asta. Mai mult, o familie l-a reclamat la Patriarhie dupa ce a fost nevoita sa plateasca sute de lei preotului, groparului, dar și femeii de la lumanari. Protoieria Ploiești…