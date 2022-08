Sportivul sectiei de kempo a CSM Ploiesti, Edwin Petrea, a fost eliminat in sferturile de finala ale categoriei „Juniori C, 48 kg” de la Campionatul Mondial de MMA IMMAF, ce se desfasoara la Abu Dhabi. Elevul lui Ghiocel Petrea a pierdut in fata lui Abubakr Sattorov (Tajikistan) la capatul unei partide extrem de stranse, pe care inclusiv comentatorii canalului IMMAF.TV au vazut-o in favoarea sportivului nostru, fiind surprinsi, la final, de verdictul arbitrilor. „A fost un meci echilibrat, pe care Edwin l-a castigat, in opinia mea, insa asta conteaza mai putin acum. Edwin trebuia sa faca mai mult,…