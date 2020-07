Petre Roman la 74 de ani. Ce familie frumoasă are! Este zi importanta astazi, 22 iulie, pentru familia lui Petre Roman. Politicianul implinește 74 de ani și puțin peste 11 ani de la casatoria cu Silvia Chifiriuc (48 de ani). Petre Roman la 74 de ani. Ce familie frumoasa are! Petre Roman a fost acuzat de unii ca ține cu tot dinadisul sa arate tanar, vopsindu-și parul intr-o nuanța nefireasca de negru. In ciuda acestui lucru, chiar și cei mai aprigi critici ai politicianului trebuie sa recunoasca faptul ca Petre Roman se bucura de o condiție fizica de invidiat. Petre Roman a declarat pentru Antena Stars care este secretul sau. Acesta a marturisit… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Petre Roman a devenit primul premier de dupa 1989. De asemenea, el a mai fost senator al Romaniei in perioada 1996-2004 si deputat de Brasov, din 2012 pana in 2015. In urma activitații intense profesionale, Petre Roman ar incasa lunar o pensie de 3.200 de lei. In plus, datorita funcțiilor detinute…

