Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a gasit principala problema a fermierilor romani, ciorile! Ministrul spune ca pasarile produc pagube uriașe in culturile de porumb și pepeni. „Dupa cormorani, trebuie ciorile sa le urmarim”, a spus oficialul de la Agricultura in timpul unei vizite in teritoriu. „Fac rau culturilor. Am fost…

- Noua cruciada a ministrului Petre Daea, dupa cormorani: Ce pasari vrea sa impuște, pentru ca distrug culturile „Dupa cormorani, urmeaza ciorile!” Noua cruciada a ministrului Agriculturii, Petre Daea se indreapta asupra ciorilor. Potrivit acestuia, fermierii se plang ca aceste pasari le distrug culturile.…

- „Dupa cormorani, trebuie ciorile sa le urmarim” a spus oficialul de la Agricultura in timpul unei vizite in teritoriu.„Fac rau culturilor. Am fost la Dabuleni și era un fermier care plangea: „Domnule ministru, nu mai pot. Zi și noapte stau aici. Noaptea sa irig, ziua sa ma apar de ciori. Uitați, am…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit, miercuri, la Bucuresti, cu omologul ucrainean, Mikola Solski, si au discutat din nou despre tranzitul de produse ucrainene catre state terte. S-a convenit realizarea unor informari saptamanale despre cantitatile transmise, astfel incat Romania sa dispuna…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și-a asigurat atenția premierului și a colegilor din Guvern, dupa ce a facut un apel sa nu fie lasat singur. Totul, in contextul subiectului momentului – cel al scandalului legat de cerealele din Ucraina. Daea le-a cerut colegilor din Executiv joi, la inceputul ședinței…

- In piețele din Romania, kilogramul de roșii a ajuns sa se vanda cu 65 de lei. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca prețul este nu exagerat, extrem de exagerat si de nepermis in tara.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica la Prima News ca prețul este speculativ.Acesta a declarat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica la Prima News, despre cormorani, ca „prietenul” lui trebuie sa paraseasca arealul, pentru ca ne priveaza de cel putin 30 sau 40.000 de tone de pește pe an. Ministrul a mai spus ca in Parlament este un acot normativ prin care acestia pot fi impuscati…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune joi ca a fost aprobat sprijinul inițial, 10 milioane de euro, pentru fermierii romani, dar ca suma va fi dublata cu bani de la bugetul de stat. De asemenea, el arata ca reprezentanții Comisiei Europene lucreaza la un nou pachet de sprijin, anunța Mediafax.„In…