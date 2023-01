Stiri pe aceeasi tema

"Daca ai sapa in mana, apuca-te și treci la prașit", le-a transmis astazi, in stilul caracteristic, ministrul Agriculturii, Petre Daea, fermierilor care vor sa acceseze banii de la Guvern, alocati pentru acest an.

Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai anunța un an bun pentru agircultorii din Romania, dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat prima finanțare.

Anul 2022 a fost unul dificil, cu multe provocari, cu seceta pedologica si preturi la inputuri "greu de stapanit", afirma ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Președinte PNL Braila, deputatul Alexandru Popa, transmite marți, intr-un comunicat de presa, ca „incompetența" ministrului Agriculturii, social-democratul Petrea Daea, „face noi victime, de aceasta data printre tinerii fermieri".

"Sunt scumpiri peste tot in Europa si stim de ce. In primul rand, oferta este mai redusa, din cauza secetei si din cauza scaderilor de productie", spune ministrul Agriculturii, potrivit romaniatv.net.

Romania va consemna in acest an cea mai mica productie de porumb din 2007 si pana in prezent, seceta pedologica diminuand recolta cu aproximativ 40%-50% fata de anii trecuti, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

Despagubirile pentru culturile afectate de seceta, insamantate in toamna anului trecut, vor fi platite fermierilor pana la sfarsitul acestui an, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, precizand ca in prezent se lucreaza la inventarierea suprafetelor calamitate

Alexandru Popa, deputat și președintele PNL Braila, membru in Comisia de Agricultura din Camera Deputaților, ii cere demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, Popa susține ca Petre Daea este obligat sa rezolve problema despagubirilor pentru fermieri, in caz contrar sa iși dea demisia.