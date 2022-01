Pește vândut la preț de mașină de lux, la o licitație în Japonia Suma platita la prima licitatie a anului la piata de peste Toyusu a scazut pentru al treilea an consecutiv, cererea fiind in continuare afectata de pandemie.Valoarea de 16,9 milioane de yeni platita miercuri de un patron de restaurant si de un angrosist pentru un ton rosu urias s-a situat mult sub recordul din 2019, cand un exemplar din pretuitul peste a fost adjudecat in schimbul unei sume de peste 333 de milioane de yeni.Prima licitatie a anului de la piata Toyosu este o traditie in Japonia ce atrage anual o multime de angrosisti si de patroni de restaurante.Participantii la licitatie cheltuiesc… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

