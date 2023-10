Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren care a avut loc in ianuarie menține restricții pe un drum național, in județul Valcea. Imediat dupa incident, autoritațile promiteau masuri urgente, care sa deblocheze șoseaua. Pe porțiunea de drum afectata nu au aparut muncitori. In schimb, au crescut buruieni.

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis. Copilul a fost predat DGASPC, urmand sa fie transferat in Germania. El calatorea cu o matusa, cetatean sarb.…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

- Dupa ce angajații Direcției de Sanatate Publica din Caraș-Severin au facut o noua analiza a apei din fantanile publice din Lupac, rezultatele arata ca nu este potabila nici la doua luni dupa ce aceasta a fost infestata in mod accidental cu o substanța toxica de la groapa de gunoi din apropiere.„Au fost…

- O minora de 15 ani, care era cautata de autoritatile din Germania dupa ce a fost data disparuta, a fost depistata la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, remis, luni, AGERPRES."In…

- Peste cinci milioane de euro vor fi cheltuiti, in Bihor, pentru modernizarea a 26 de biblioteci din judet, inclusiv a Bibliotecii Gheorghe Șincai, din Oradea, care va fi transformata intr-un adevarat spatiu de relaxare, cu cafenea, terasa, amfiteatru, ateliere de creație și ludoteca pentru copii.

- Bucuresti, Alba, Prahova, Bacau, Suceava si Valcea sunt cele mai prolifice judete din Romania din perspectiva crearii de branduri locale. Informația apare in ediția electronica a www.zf.ro, care mai menționeaza ca doar 18 judete apar pe aceasta harta, adica mai puțin de jumatate. Este vorba de ...