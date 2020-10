Stiri pe aceeasi tema

- Banii din fondul public de somaj, inclusiv fondurile care trebuiau colectate pana la sfarsitul anului in curs, au fost cheltuiti de autoritati intr-o luna si jumatate de pandemie, prin masura acoperirii somajului tehnic, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Blocului National Sindical…

- Luni incep plațile catre angajatori pentru acordarea a 41,5% din caștigul salarial al fiecarei persoane aflate anterior in șomaj tehnic, care a revenit la munca, transmite ministrul Muncii. Violeta Alexandru a scris pe pagina oficiala de Facebook ca dupa publicarea rectificarii bugetare s-au parcurs…

- Potrivit directorului executiv al A.J.O.F.M. – Hunedoara, Georgeta Tomuta, echipele agentiei lucreaza si in aceste zile de weekend pentru ca incepand de luni sa fie efectuate platile corespunzatoare lunii iunie, pentru documentele depuse in iulie. In solicitarile societatilor comerciale se…

- Peste un milion de americani au depus cereri pentru ajutor de somaj, in ultima saptamana. Cea mai mare economie a lumii, afectata masiv de pandemie Numarul americanilor care au depus noi cereri pentru ajutor de somaj in ultima saptamana a crescut, in mod surprinzator, deasupra pragului de un milion,…

- GdS a scris recent despre numarul persoanelor aflate in șomaj tehnic de la instituirea starii de urgența și pana acum. In luna aprilie se inregistrasera cele mai multe persoane aflate in șomaj tehnic. Cele peste 29.000 de persoane aflate atunci in șomaj tehnic reprezentau aproximativ 20% din numarul…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca precizeaza ca 99,95% din cuantumul plaților realizate in perioada starii de urgența, pentru masurile de sprijin destinate angajaților și angajatorilor in contextul situației epidemiologice SARS-CoV-2, au fost plați conforme....

- Informații de ultima ora de la ANOFM. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a anuntat joi ca a atras fonduri europene in valoare de peste 294 de milioane de euro, banii urmand a fi folosiți pentru sustinerea masurii somajului tehnic.Prin proiectul „Sper - sprijin pentru…

