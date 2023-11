Peste o lună apare băutura care promite ceva miraculos: efect în doar 30 de minute Safety Shot, o noua bautura de detoxifiere a alcoolului din sange care va fi lansata in cursul acestui an, promite sa reduca conținutul de alcool din sange in mai puțin de o ora de la consum și sa faca din mahmureala un lucru de domeniul trecutului, scrie odditycentral.com. Piața globala a leacurilor impotriva mahmurelii crește mai repede ca niciodata, experții prezicand ca va depași 6 miliarde de dolari pana in 2030. O piața in creștere rapida inseamna, de obicei, o concurența acerba, iar acesta este cu siguranța cazul aici, cu sute de startup-uri care se lupta pentru a se impune ca jucatori… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

