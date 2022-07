Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50% din romanii care au o trotineta electrica și-ar dori sa o schimbe cu una mai performanta, potrivit estimarilor distribuitorului local Black Tech , care lanseaza pe piața locala trotinetele electrice VSETT. In plus, compania considera ca cei mai mulți dintre utilizatorii locali de trotinete…

- In Romania se vorbeste prea mult despre exoticul Dubai sau exotica Turcie si prea putin despre exotica Delta Dunarii, care este o destinatie care ofera mai mult decat dune de nisip si zgarie-nori sau un all inclusive si o plaja unde ti se aduc mancarea si bautura la sezlong. Am fost pentru prima data…

- A luat in chirie o trotineta electrica, iar dupa a vandut-o cu 1500 de lei. Este vorba despre un tanar, in varsta de 27 de ani, din Soroca, care a fost reținut dupa ce s-a prezentat cu o identitatea falsa și a dus in eroare o companie prestatoare de servicii de inchirieri de trotinete electrice. Prejudiciul…

- Workspace Studio: Pariu pe design premium pe toate segmentele de piața: office, rezidențial, comercial Birourile premium in 2022: bugetul per stație de lucru, in creștere cu 20%; suprafața per angajat, mai mare cu 30-50%, adopție in creștere a pieselor de design Prin fuziunea a doua nume iconice de…

- O tanara care folosea o trotineta electrica a avut un accident miercuri, 18 mai, in zona centrala a municipiului Targu Mureș. Incidentul a fost relatat de o martora, Carmen Farcaș, care a pus accidentul pe seama infrastructurii precare. "Accident din cauza trotinetelor electrice! Aproape de pașapoarte,…

- „Am fost 19 ani in Parlament, a existat mereu problema pensiilor. In 1997, au venit niște colegi mai in varsta sa vina sa sprijina legea pensiilor. Mi s-a parut stupid. Exista aceasta diferența de viața. Cand ești tanar ești entuziast, ești departe de pensie. Este diferența intre parlamentarii de acum…

- Andreea Rachita din Targu Mures, a primit patru de DA din partea juratilor emisiunii Romanii au Talent difuzata la Pro TV și in anul 2019 iar acum din nou in emisiunea difuzata vineri 6 mai. La 4 ani a inceput cu gimnastica pentru ca era foarte energica. A facut toate tipurile de gimnastica. La 10 ani,…

- Producatorul bistrițean Teraplast iși completeaza portofoliul cu un nou produs, destinat telecomunicațiilor, sub brandul TeraDuct. Este vorba despre o soluție tehnica noua, nemaiintalnita in țara. Producatorul Teraplast se adreseaza telecomunicațiilor, dezvoltand un produs destinat telecomunicațiilor…