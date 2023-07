Stiri pe aceeasi tema

- Hajj-ul, pelerinajul la Mecca, a atras peste 1,8 milioane de pelerini in acest an, a anuntat marti autoritatea de statistica din Arabia Saudita, o cifra departe de recordul sperat, informeaza AFP.

- A fost momentul culminant al pelerinajului de la Mecca. Sute de mii de pelerini musulmani s-au recules, marti, pe muntele Arafat, unde se spune ca profetul Mahommed si-a tinut ultima predica. Unul dintre cei cinci stalpi ai Islamului, pelerinajul la Mecca trebuie facut cel putin o data in viata unui…

- Peste doua milioane de musulmani au inceput duminica, pe o vreme torida, pelerinajul anual la Mecca, in Arabia Saudita, primul cu atat de multi credinciosi in regat de la pandemia de COVID-19, informeaza AFP.

- Ministerul Finantelor a atras, luni, 950,2 milioane de lei de la banci.Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 950,2 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 82 de luni si un randament mediu de 6,71% pe an, potrivit…

- Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a pierdut matematic titlul in Arabia Saudita. Al Nassr a facut doar 1-1 cu Al Ettifaq, locul 10, in etapa #29. Avea nevoie de victorie pentru a mai spera la titlu in ultima etapa. Al Ittihad e campioana, dupa 3-0 cu Al Feiha, cu 5 puncte peste echipa lui Ronaldo,…

- Marco Reus, 33 de ani, și-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund pana-n 2024, in condiții mult sub statutul sau. De la 12 milioane de euro pe an, plus premii, a coborat la cel mult 7 milioane, cu tot cu premii, și va trebui sa accepte si banca de rezerve. In ianuarie, cand a intrat in ultima jumatate…

- Lionel Messi este decis sa plece in vara de la PSG, cand ii expira contractul, dar inca nu știe destinația. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano susține ca starul argentinian nu va ajunge sa se dueleze cu Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita pentru ca a refuzat oferta de 400 de milioane de euro pe an de…